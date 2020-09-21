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الطالبة أميرة تتحدث لـ تليفزيون اليوم السابع عن حلمها بعد منحة الجامعة المصرية الصينية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:16 م
الطالبة أميرة تتحدث لـ تليفزيون اليوم السابع عن حلمها بعد منحة الجامعة المصرية الصينية الطالبة أميرة وحوارها مع تليفزيون اليوم السابع
محمد محسوب

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استضاف "تليفزيون اليوم السابع" الطالبة أميرة عماد درويش، ابنه قرية السنانية، بمحافظة دمياط، والتي حققت الجامعة المصرية الصينية، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي السابق، حلمها استجابة لـ"اليوم السابع"، والتحقت الطالبة بإحدى كليات القمة بعد تفوقها فى الثانوية العامة وحصولها على نسبة 97%، في ظل تحديها الظروف والصعاب وإعاقتها بسبب حادث، وتعب ومشقة الوالدين لتحقيق أمنيتها الدراسية.

وقالت الطالبة في التغطية التي أعدها الزميل محمد محسوب وقدمتها رغدة بكر، إنها أصيبت بقطع في الحبل الشوكي منذ عامين ونصف وحجزت في المستشفى على إثر ذلك لمدة 3 أشهر إلا أنها أصيبت بشلل تام لمدة عام.

وأضافت: "قولت إن حياتي انتهت بعد الشلل لكن بدأت أشوف الحالات الأجانب اللي بتتأهل بعد الشلل الكلي وإزاي أنقل نفسي وأعتمد على نفسي وبدأت في الدراسة والمذاكرة وكان حلمي كلية طب علشان أبقى أول دكتورة على كرسي متحرك".

وتابعت: "طول عمري نفسي أبقى دكتورة، مؤكدة أنها لم تتأقلم على الحادث وقت حدوثها وظلت لا تتحرك من على السرير حتى بدأت تتعامل مع الموقف وتعرضها للشلل حتى أصبحت تتعامل حالياً بشكل كامل مع حياتها بشكل طبيعي".


الجامعة المصرية الصينية

الطالبة أميرة

الطالبة أميرة عماد درويش

تليفزيون اليوم السابع

الجامعة الصينية

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