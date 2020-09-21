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"الصحة" تدعو الراغبين بالتطوع فى أبحاث لقاح كورونا إلى التسجيل إلكترونيا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:43 م
"الصحة" تدعو الراغبين بالتطوع فى أبحاث لقاح كورونا إلى التسجيل إلكترونيا متعافون من فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد سعودي

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دعت وزارة الصحة والسكان، الأشخاص الراغبين بالتطوع لإجراء الأبحاث السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للتسجيل كمتطوعين إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني (http://Covactrial.mohp.gov.eg).

 

وغردت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :"للتسجيل كمشارك لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) قم زيارة الموقع: http://Covactrial.mohp.gov.eg .. عنوان إجراء التجارب الإكلينيكية: مركز تطعيمات فاكسيرا #لأجل_الإنسانية".

 

وزارة الصحة عبر تويتر
وزارة الصحة عبر تويتر

 

وفي وقت سابق، قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك 642 متطوعًا تقدموا لإجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا، منهم 332 مستوفيا للشروط سيخضعون للدراسة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتم رفع الوعى بين المواطنين لزيادة عدد المتطوعين لإجراء التجارب السريرية على لقاح كورونا، والمستهدف 6 آلاف شخص.

 


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