"الصحة العالمية" تعزى الشعب الإيطالى فى ضحايا فيروس كورونا المستجد

أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عن تعازيه الحارية إلى الشعب الإيطالى ولكل أسرة فقدت أحد منها بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن "الترابط هو مصدر قوة ولكنه أيضًا ضعف عندما يتعلق الأمر بانتشار المرض".

وغرد مدير منظمة الصحة العالمية عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "لقد قدمت تعازي الحارة إلى إيطاليا كأمة ولكل أسرة فقدت أحد أفراد أسرتها بسبب فيروس كورونا المستجد؛ مع احترامي العميق لكل ممرضة وطبيب ومسعف وسائق سيارة إسعاف ومنظف مستشفى وكل من يعرض نفسه للخطر لخدمة الآخرين".

I offered my profound condolences to #Italy as a nation & to each family that has lost a loved one due to #COVID19; & my deep respect for every nurse, doctor, paramedic, ambulance driver, hospital cleaner & everyone who put themselves at risk to serve others. #ThanksHealthHeroes