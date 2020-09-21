"الصحة العالمية" بأفريقيا تحدد المناطق المأهولة بمصابى الزهايمر

ريهام عبد الله

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية بأفريقيا، أن غالبية الأشخاص الذين يصابون بالزهايمر والخرف، يكونون فى المقاطعات والمناطق ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وذلك فى اليوم العالمى للألزهايمر.

وقالت منظمة الصحة العالمية لقارة افريقيا، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر : "يرفع اليوم العالمى للزهايمر، الوعي ويتحدى وصمة العار حول مرض الزهايمر والخرف في المنطقة، يكون غالبية الأشخاص الذين يصابون بالخرف في المقاطعات المنخفضة والمتوسطة الدخل".



منظمة الصحة العالمية

ومرض الزهايمر هو تدهور تدريجى فى الحالة العصبية للمريض، وسمى المرض على اسم الدكتور ألويسيس ألويس الزهايمر طبيب نفسى ألمانى، الذى اكتشفه لأول مرة فى الخمسين من عمره لمريض يدعى أوغست ديتر عام 1901.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS اليوم 21 سبتمبر هو اليوم العالمى للزهايمر ضمن الحملة الدولية التي تنظمها المنظمة الدولية لمرض الزهايمر (ADI) فى سبتمبر من كل عام لزيادة الوعي وتحدي وصمة العار التي تحيط بالخرف تم إطلاق الشهر العالمي للزهايمر في عام 2012.

سبتمبر هو الشهر العالمي لمرض الزهايمر ، وهي الحملة العالمية لزيادة الوعي وتحدي وصمة العار التي تحيط بالخرف في كل مكان موضوع حملة هذا العام "دعونا نتحدث عن الخرف".