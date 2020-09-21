اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشهر العقارى يكشف سبب مشكلة صعوبة تسجيل الوحدات السكنية.. فيديو

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:29 م
الشهر العقارى يكشف سبب مشكلة صعوبة تسجيل الوحدات السكنية.. فيديو الشهر العقارى - صورة أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أشرف فليفل، عضو لجنة وزارة العدل وتطوير الشهر العقارى، إن الفترة الماضية ظهرت كمية كبيرة من الشائعات فيما يخص الملكية وأحكام صحة التوقيع والصحة والنفاذ والرسوم بناء على ذلك قمنا بالرد على تلك الشائعات، مضيفا أن الشهر العقارى يوجد به طلب يسمى الطلب الرضائى وهو أن يتفق البائع والمشترى مع بعضهم وقيمته 500 جنيه وتشمل معاينة المساحة.

وأضاف، مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، إن الرسوم في الشهر العقاري ليست 7% ولكنها عبارة عن 500 جنيه للشقة مساحة 100 متر و1000 جنيه لمساحة 200 متر، موضحا أن هذا ما حدث ولكنه وصل إلى بعض الناس على أن هناك نمطا جديدا للتسجيل في مصر ولكن هذا القانون صادر منذ 14 عاما.

وتابع أن ما يخص قانون المحاماة فليس للشهر العقاري التدخل فيه، مضيفا أن من الأشياء المهمة التي كانت تمنع تسجيل الوحدات السكنية هو عدم وجود رخصة للمباني والشهر العقاري لا يصح له أن يسجل عقارا مخالفا.


الشهر العقارى

الوحدات السكنية

سيد على

التسجيل في الشهر العقاري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سكرتير عام مساعد محافظة قنا تفتتح مكتب توثيق الشهر العقاري بقرية دندرة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 12:17 م

السيسي يصدر قانونين بتعديل "تنظيم الشهر العقاري والتعاقدات"

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:53 ص

سوق العقارات ومشكلات توكيلات الشهر العقارى.. 8 أسئلة شائعة وإجاباتها حول توكيلات الشهر العقارى؟.. المشرع حدد 4 أنواع للتوكيلات.. و16 نموذج كأمثلة للمعاملات العقارية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:00 ص

شكوى من الزحام الشديد أمام الشهر العقارى بالجيزة خوفا من عدوى كورونا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:00 م

فيديو لـ اليوم السابع يكشف فوائد التصالح في مخالفات البناء.. إيجابيات عديدة تعود على المواطنين.. أهمها ضمان السلامة الإنشائية حفاظا على الأرواح.. وشهادة لكل عقار لتسهيل التسجيل بالشهر العقارى

السبت، 12 سبتمبر 2020 09:24 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة