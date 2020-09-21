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"الشعب يريد إعدام الإخوان" هاشتاج يتصدر تويتر ومغردون: لن ننساق وراء شرذمة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:40 م
"الشعب يريد إعدام الإخوان" هاشتاج يتصدر تويتر ومغردون: لن ننساق وراء شرذمة إعلام الإخوان الكاذب
كتب محمد سعودي

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دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "الشعب يريد إعدام الإخوان" الذي داخل ضمن قائمة الأكثر رواجا عبر تويتر خلال فترة وجيزة، حيث طالب المصريون من خلاله إعدام الإخوان، خاصة أنهم يواصلون تنفيذ أجندتهم التخريبية الخبيثة لنشر الفوضى في البلاد، إلا أن الوعى الشعبى أفشل مخططاتهم ومحاولاتهم البائسة لهدم الدولة المصرية.

هاشتاج عبر تويتر
هاشتاج عبر تويتر

وبآلاف التغريدات شارك المصريون في هاشتاج "الشعب يريد إعدام الإخوان"، حيث قال أحد رواد تويتر: "لما يبقي خاين قاعد في بلد تانية يشتم في مصر وناسها ويقبض بالدولار ويقولي انزل أخربها وولعها يبقى جنسه إيه ده؟"، مضيفا في تغريدة أخرى: شعب مصر فاهم وواعى لن ينساق وراء هؤلاء الشرذمة".

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وقال آخر: "بأمر الشعب ذبح الخرفان الأنجاس"، فيما تفاعل مغرد آخر مع الهاشتاج: "ماشوفناش الخراب والسواد والفوضي والكذب والافتراء والتحريض إلا لما حكمونا الإخوان الخونة الإرهابيين المتاجرين بالدين وكلنا منتظرين اللقطة دي لكل إخواني خان مصر".
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وتواصلت ردود الفعل الغاضبة من إرهاب الإخوان، حيث قال مغرد: "أقذر وأنجس خونه فى تاريخ البشرية ومن يريد إسقاط دولتى سوف أُسقط رأسه من على كتفه دون تردد ورحمة وبلا شفقه وبكل قسوة".

 

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الشعب يريد إعدام الإخوان

الاخوان

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