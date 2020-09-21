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السيسى يبحث مع ولى عهد أبو ظبى هاتفيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:43 م
السيسى يبحث مع ولى عهد أبو ظبى هاتفيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الإثنين، من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال استعراض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
 
كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار التشاور المنتظم المتبادل بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وترسيخًا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين التى تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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