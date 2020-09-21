السجن 10 سنوات لعامل شرع فى قتل آخر بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "و.أ.ع" 30 سنة عامل بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "و.أ"، بأن أطلق عليه النار بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم جرجا. صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض وماركو سمير فرج بأمانة سر رمضان حسن.

بداية الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث جرجا بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله إلى مستشفى جرجا للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات كشفت تحريات المباحث، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة خلافات بين الطرفين، حيث وقعت بينهما مشاجرة أطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه مما أسفر عن إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهمة الشروع فى القتل تم تجديدها الى 15 يوما، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.