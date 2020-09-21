السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفل بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم " أ.م.ب" عاطل 33 سنة بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفل بدائرة قسم جرجا، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض وماركو سمير فرج بأمانة سر رمضان حسن.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث قسم جرجا بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه بهتك عرضه بالقوة، وبعد تقنين الإجراءات كشفت تحريات المباحث، قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى إلى أحد الأماكن وهتك عرضه بالقوة كرها عنه، وحاول الطفل مقاومة المتهم بالصراخ، فقام المتهم بالفرار بعد ارتكاب الواقعة خوفا من افتضاح أمره.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها إلى 15 يوما، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.