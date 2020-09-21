اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تهريب أقراص مخدرة لسجين فى المرج

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 03:36 م
السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تهريب أقراص مخدرة لسجين فى المرج محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت الدائرة 15 شمال جنايات المرج، المنعقدة بمحكمة بالعباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ عامل متهم بمحاولة تهريب أقراص مخدرة وحشيش لسجين بقسم شرطة المرج، وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، في القضية رقم 22025 جنايات المرج قيام "إبراهيم . ك" 22 سنة - عامل – بحيازة وإحراز بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى أقراص مخدرة لعقار البتروهیکسول في غير الأحوال المصرح بها، وسلاح أبيض "شفرات موس" دون مسوغ قانوني لحملها.

 

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 30 قرصا لمخدر البتروميكسول المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، واللفافات المضبوطة تحوي على المادة الفعالة لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

 

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.


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