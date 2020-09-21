الرقابة المالية تؤسس منصة إلكترونية تضم ورش الصيانة وخبراء معاينة السيارات

كتب – حسام الشقويرى

كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن بدء انشاء منصة الكترونية تضم جميع ورش الصيانة وتوكيلات السيارات وخبراء معاينة السيارات بنهاية العام الحالي ، وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير تم وضعها لضمان جودة هذا العمل ، موضحا أن هذه الخطوة تهدف لتطوير نشاط التأمين التكميلي على السيارات ولمزيد من الشفافية بين الشركات والعملاء.

وأكد عبد المعطى ، في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" ، أن هذه الخطوة تعتبرمكملة لعمل مجمعة التأمين الإجباري على السيارات التي قضت على كل أشكال التزوير والتلاعب فى وثائق التأمين الاجبارى ، من خلال الربط الإلكتروني بين المجمعة وإدارات المرور" والدليل على ذلك ارتفاع حصيلة التأمين الإجباري من مليار جنيه قبل انشاء المجمعة ، وتوضح المؤشرات الى ارتفاع هذه المحصلة الى ما يزيد عن 2 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، ما يعنى زيادتها بمقدار.

وأوضح عبد المعطى ، المنصة سوف تتيح للعملاء تسجيل تقييماتهم لعمل شركات الصيانة والتوكيلات ، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار الجودة والشفافية في التعامل وامكانية إيقاف غير الملتزمين بالمعايير المحددة من قبل الهيئة وشطبهم من السجلات في حال تكرار عدم الالتزام ، كما انه سوف يتم تقسيم الشركات الى فئات بحسب ما يمكن ان تقدمه من خدمات للعملاء ، مع بيان كل هذه المواصفات امام العملاء لمساعدتهم على اختيار ما يتوافق ومطالبهم ، بالإضافة الى دعم الشركات لمزيد من التحول الرقمى واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لضمان سرعة توفير الخدمة وارتفاع معدلات جودتها.