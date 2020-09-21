اليوم السابع
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الرقابة المالية تؤسس منصة إلكترونية تضم ورش الصيانة وخبراء معاينة السيارات

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:00 م
الرقابة المالية تؤسس منصة إلكترونية تضم ورش الصيانة وخبراء معاينة السيارات المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب – حسام الشقويرى

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كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن بدء انشاء منصة الكترونية تضم جميع ورش الصيانة وتوكيلات السيارات وخبراء معاينة السيارات بنهاية العام الحالي ، وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير تم وضعها  لضمان جودة هذا العمل ، موضحا أن هذه الخطوة تهدف لتطوير نشاط التأمين التكميلي على السيارات ولمزيد من الشفافية بين الشركات والعملاء.

 

وأكد عبد المعطى ، في تصريحات خاصة لـ  " اليوم السابع" ، أن هذه الخطوة تعتبرمكملة لعمل مجمعة التأمين الإجباري على السيارات التي قضت على  كل أشكال التزوير والتلاعب  فى وثائق التأمين الاجبارى ، من خلال  الربط الإلكتروني بين المجمعة وإدارات المرور" والدليل على ذلك ارتفاع حصيلة التأمين الإجباري من مليار جنيه قبل انشاء المجمعة ، وتوضح المؤشرات الى ارتفاع هذه المحصلة الى ما يزيد عن 2 مليار جنيه بنهاية العام الحالي،  ما يعنى زيادتها بمقدار.

 

وأوضح عبد المعطى ، المنصة سوف تتيح للعملاء تسجيل تقييماتهم  لعمل شركات الصيانة والتوكيلات ، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار الجودة والشفافية في التعامل وامكانية إيقاف غير الملتزمين بالمعايير المحددة من قبل الهيئة وشطبهم من السجلات في حال تكرار عدم الالتزام ، كما انه سوف يتم تقسيم الشركات الى فئات بحسب ما يمكن ان تقدمه من خدمات للعملاء ، مع بيان كل هذه المواصفات امام العملاء لمساعدتهم على اختيار ما يتوافق ومطالبهم ، بالإضافة الى دعم الشركات لمزيد من التحول الرقمى واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لضمان سرعة توفير الخدمة وارتفاع معدلات جودتها.


الرقابة المالية

السيارات

مجمعة السيارات

شركات التامين

صناعة السيارات

حوادث

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