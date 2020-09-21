التهاب المفاصل الروماتويدي يزيد خطر الإصابة بالسكرى بنسبة 23٪

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة بجامعة مانشستر البريطانية وعُرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري أن التهاب المفاصل الروماتويدي مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 23٪، مشيرة إلى أن كلا المرضين مرتبط باستجابة الجسم الالتهابية، بحسب موقع "ميديكال".

ظهر الالتهاب كعامل رئيسي في ظهور مرض السكرى من النوع الثاني وتطوره، والتهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية والتهابات.

واقترح الفريق البحثي أن الالتهاب الجهازي المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي قد يساهم بالتالي في خطر إصابة الفرد بمرض السكري في المستقبل.

وأجرى البحث زيكسينج تيان والدكتور أدريان هيلد من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وزملاؤه.

وأجرى الفريق بحثًا شاملاً لمجموعة من قواعد البيانات الطبية والعلمية حتى 10 مارس 2020 ، من أجل الدراسات الجماعية التي تقارن بين حدوث مرض السكرى من النوع الثاني بين الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ومخاطر الإصابة بمرض السكري بين عامة السكان.

وجد المؤلفون أن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي كانت مرتبطة بفرصة أعلى بنسبة 23 ٪ لتطوير مرض السكر من النوع الثاني، مقارنة بخطر الإصابة بمرض السكري لدى عامة السكان.

وخلصوا إلى أن: "هذا الاكتشاف يدعم فكرة أن المسارات الالتهابية متورطة في التسبب في مرض السكري."

ذكر الباحثون أيضًا: "نقترح أنه ينبغي النظر في المزيد من الفحص المكثف وإدارة عوامل خطر الإصابة بمرض السكري لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. قد يكون للعوامل التي تقلل من مستويات الالتهابات دور في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وقد يتضمن ذلك التركيز على المزيد من مسار واحد في كل مرة".