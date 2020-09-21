التنمية المحلية تعلن ارتفاع طلبات التصالح بمخالفات البناء لمليون و275 ألفا

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك تزايدا كبيرا من جانب المواطنين فى الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن محافظة بورسعيد زادت من نسبة التخفيض على التصالح، حيث خفضت أسعار التصالح مرة أخرى بنسبة 30% لحى الجنوب. وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تجاوز عدد طلبات التصالح مليونا و275 ألف طلب تصالح، وفيما يتعلق بأعداد التصالح، على مستوى المحافظات، جاءت في المقام الأول المنوفية من حيث عدد التصالح في مخالفات البناء يليها البحيرة شهدت تطورات عديدة ثم القليوبية، ثم الدقهلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن هناك 4 محافظات خفضت أسعار التصالح في مخالفات البناء مرتين وهى الإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية، ثم تم إضافة بورسعيد لها.



وتابع خالد قاسم: نتيجة للتخفيض وإتاحة أكبر عدد للمراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين، كما أن المواطنين لا ينتظرون إلا تحت أماكن مظللة مراعاة لدرجة الحرارة، وهذا انعكس انعكاسا إيجابا، حيث تزايد الطلب على التصالح إجمالا.



واستطرد خالد قاسم: فيما يتعلق بترتيب المحافظات على مستوى تحصيل الأموال الخاصة بالتصالح جاءت محافظة القاهرة في المستوى الأول يليها الإسكندرية ثم القليوبية ثم الدقهلية ثم بقية المحافظات المصرية.