اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى مساء الغد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:53 ص
التعليم العالى تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى مساء الغد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن كان مقرر له مساء اليوم الإثنين.
 
وقالت وزارة التعليم العالى فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن قرار مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة يأتى في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب، الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم  حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثما إعلان النتائج.
 
واهابت الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.
 
 

التعليم العالى

تنسيق المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق 2020

تنسيق

تنسيق الجامعات 2020

اليوم السابع بلس

تسجيل الرغبات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة