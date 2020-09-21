التشيك تسجل 985 إصابة جديدة بكورونا فى تراجع لليوم الثالث على التوالى

رويترز

أظهرت بيانات من وزارة الصحة التشيكية اليوم الاثنين، أن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جمهورية التشيك انخفض إلى 985 أمس الأحد، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه العدد.

وتجري السلطات الصحية التشيكية عدد اختبارات أقل في عطلات نهاية الأسبوع مقارنة بباقي أيامه. وارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 49290 في البلد البالغ عدد سكانه 10.7 مليون.

وكان قد بحث وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، مع نظرائه من سلوفينيا أنزي لوغار، وسلوفاكيا إيفان كوركوك، وجمهورية التشيك توماس بيتريتشيك، التعاون المشترك بين دول الجوار في وسط أوروبا لمواجهة جائحة كورونا.