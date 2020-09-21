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البحوث الإسلامية: الاقتباس من حديث النبى ليصبح جزءا من أغنية غير جائز شرعا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:59 م
البحوث الإسلامية: الاقتباس من حديث النبى ليصبح جزءا من أغنية غير جائز شرعا مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

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أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بيانا قال فيه إنه تابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى مؤخرًا من اقتباس الأغانى بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد المجمع في تعليقه على هذا الأمر، أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء "الأغانى" ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.
 
وأوضح المجمع أنه انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغانى أو التغنى بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو.

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

اخبار الازهر

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