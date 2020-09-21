البحر الأحمر تعلن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن استعدادها التام لإستقبال العام الدراسي المقبل بعد مناقشة الاستعدادات في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم .

وأكدت المحافظة في بيان لها أن توافر جميع الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى النظافة بجميع مدارس مدن المحافظة حفاظا على صحة الطلاب ،كما تم عمل صيانة بسيطة وشاملة، وتوفير الكتب الدراسية لمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية ، مع توفير الأجهزة والادوات اللازمة بها .

كما تم الاطمئنان على توافر خدمة الانترنت بالمدارس ، والتواصل مع المصرية للاتصالات لدعم خدمة الانترنت بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة ، وذلك لما سيمثلة من أهمية كبيرة لتلقى الطلاب المادة العلمية من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وأداء الإختبارات للمرحلة الثانوية .

كذلك تم تسليم 5 مدارس جديده لتبدأ بها الدراسة في العام الدراسي الجديد بسعة 99 فصل بتكلفه تصل الى 33 مليون جنيه ، كما يتم الآن انشاء مدرستين تسع 33 فصل بتكلفه 16.4مليون جنيه ، كما تم انشاء 14 فصل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه لأبناءنا بالبحر الأحمر .

كما صدق المجلس التنفيذى لمحافظة البحر الاحمر اليوم على طلبات تخصيص قطع من الاراضي للمنفعة العامة بمختلف مدن المحافظة، تشمل انشاء محطة تحلية ومحطة رفع ، ودور حضانة ، ومبنى خدمات اجتماعية وذلك بهدف تقديم خدمة افضل للأهالى .

وأضافت المحافظة في بيان لها أنه تم تخصيص مساحة 6455 متر مربع لصالح شركه مياه الشرب والصرف الصحي لإقامه محطه تحليه جديدة بطاقه 20,000 متر مكعب بمدينة القصير لتحسين خدمة مياه الشرب بها ، و تخصيص مساحه 1000متر مربع بمدينة مرسى علم بقريه الشيخ الشاذلي لاقامه مبنى سلخانة بالقرية .

كما تم تخصص قطعه ارض بمساحه 700 متر مربع بمجمع الجاهلية بمدينه الشلاتين لأنشاء دار حضانة لأبناء القرية، و بمدينه حلايب تخصيص مساحه 5000 متر مربع لإقامة موقف اقليمي وسرفيس ،وتخصيص قطعة ارض بمساحه 700 متر مربع بقريه ادلديب بحلايب لإنشاء مبنى خدمات اجتماعية ( حضانة ، ورعاية ، وامومة ) ، ولتوفير مياه شرب صالحة تم تخصيص قطعه ارض بأبعاد 75x75 في قرية رأس حدربة لإنشاء محطة رفع المياه لصالح الهيئه القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .