الاستجابات المناعية غير الفعالة مسئولة عن معدلات وفيات COVID-19 لدى كبار السن

كتبت إيناس البنا

عند ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر 2019 ، بدأ مختبر علم الفيروسات بجامعة واشنطن في الاستعداد لإجراء كل من الاختبارات السريرية لعينات المرضى، بالإضافة إلى تسلسل الفيروس نفسه لتقييم طريقة انتشاره بين السكان وتطوره بمرور الوقت.عندما تم اكتشاف تفشي المرض في ولاية واشنطن لأول مرة في أواخر فبراير ، تم حشد قسم علم الفيروسات بأكمله ، بما في ذلك مختبري ، على الفور لتوجيه الجهود لدراسة -CoV-2.



الاستجابة المناعية

حتى الآن ، لم يكن معروفًا لماذا تميل عدوى COVID-19 إلى أن تكون أكثر حدة عند كبار السن والذكور. لماذا هذا؟

يأتي الكثير من فهم العلماء لكيفية تأثير الفيروسات على مجموعات سكانية مختلفة من التجارب الخاضعة للرقابة على الخلايا أو الحيوانات المعزول، ومن الصعب حقًا التوصل إلى استنتاجات سببية من ملاحظات الفيروس "في البرية".

تظهر البيانات أن هناك اختلافات في الاستجابة المناعية لـ -CoV-2 لدى كبار السن والذكور مقنعة ، لكن العلاقة السببية المباشرة بين اختلافات جهاز المناعة والنتائج الضعيفة في هذه المجموعات سوف تحتاج إلى تأكيد في السيطرة التجارب المعملية. تستغرق هذه التجارب بعض الوقت فقط.

ووفقا للبحث الحديث وفقا لموقع "health day" استخدم الباحثون تقنية تسمى "تسلسل RNA" وتم عزل الحمض النووي الريبي من مسحات البلعوم الأنفي ومقارنتها بالمستويات النسبية لكل RNA بين الأفراد المصابين وغير المصابين بفيروس -CoV-2، ووجد أن الحمض النووي الريبي يشفر العديد من الجينات يزداد أو ينقص في الأفراد المصابين بالفيروس،. بهذه الطريقة ، تمكن الفريق البحثى من الحصول على صورة عالمية لكيفية استجابة جهاز المناعة للفيروس.

وجدنا أنه تم تنشيط المسارات الكلاسيكية المضادة للفيروسات استجابةً لعدوى -CoV-2. ومع ذلك ، في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، كانت الجينات التي تساعد على تجنيد الخلايا المناعية - الخلايا المناعية التي يمكنها بالفعل القضاء على الخلايا المصابة - أقل نشاطًا بكثير من نظيراتها الأصغر سنًا. يشير هذا إلى أن الأفراد الأكبر سنًا قد لا يكونون قادرين على التخلص من العدوى الفيروسية.

بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى الذكور مستويات متزايدة من الجينات التي تخبر الجهاز المناعي بإعادة الاستجابة المضادة للفيروسات، ولا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن هذه الملاحظات مسئولة عن زيادة معدلات الاعتلال والوفيات لدى كبار السن وذكور مرضى SARS-CoV-2 ، ولكن يمكن أن تكون بالتأكيد عوامل مساهمة مهمة.

ارتبط الحمل الفيروسي، بدرجة تفعيل الاستجابة المضادة للفيروسات، فكان المرضى الذين لديهم كمية أكبر من الفيروس لديهم أيضًا كمية أكبر من جينات الاستجابة المناعية المضادة للفيروسات.

ما الذي يمكن أن يفعله كبار السن والذكور للمساعدة في حماية أنفسهم من COVID-19؟

نفس الأشياء التي يمكن للجميع القيام بها - ارتداء قناع ، والحفاظ على مسافة كبيرة أثناء التفاعلات الاجتماعية ، وغسل اليدين بانتظام.