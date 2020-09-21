الاتحاد الأوروبى يؤكد مشاركة عملية إيريني في تطبيق حظر السلاح على ليبيا

كتب أحمد عرفة

قال منسق الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن عملية إيريني تشارك في تطبيق حظر السلاح في ليبيا بطريقة ملموسة. وأضاف منسق الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: نطمح لتطوير العلاقات مع الاتحاد الإفريقي إلى أعلى مستوى.

وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة داعيا أنقرة لاحترام حقوق الإنسان.

وأضاف بوريل أمام البرلمان الأوروبي أن العلاقات "تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادا على ما سيحدث في الأيام المقبلة".