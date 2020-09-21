الأمن يحقق فى واقعة دفع شاب لفتاة بقدمه من داخل توك توك بسوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها من أجل التوصل إلى حقيقة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى والذى تم تصويره من كاميرا للمراقبة، ظهر فيه توك توك يسير بأحد الشوارع أكد متداولوه أنه بمدنية جرجا "شارع الحوزه – أمام مكتب الصحة".

وركل أحد مستقلى التوك توك فتاة بقدمه وهى تسير برفقة صديقتها من الخلف وأسقطها أرضا وقبل سقوطها اصطدمت بفتاة أخرى تسير بالشارع وفر قائد التوك توك هاربا بسرعة جنونية في الشارع بالرغم من الزحام الموجود.

يذكر أن الشرطة نجحت فى القبض على المتهم الثالث "الأخير" فى واقعة التنمر من مسن وإلقائه فى ترعة بسوهاج، وذلك بعدما توصلت جهود أجهزة الأمن لمكان اختبائه.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "التيك توك" يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجارى المائية وقيام أحدهم بدفعه، وما أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من أن الواقعة يعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى، وأن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة، وضبط اثنين منهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم ثالث هارب.

ونجح فريق البحث الجنائى المشكل لملاحقة المتهم بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج فى تحديد مكان اختبائه وإيفاد مأمورية أمنية نجحت فى القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة.