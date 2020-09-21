اكتشاف نوع نادر من فصيلة الدم يساعد فى الوقاية من الملاريا

كتبت هند عادل

توصل الباحثون إلى نوع نادر من الدم، يوجد فقط في أجزاء من شرق إفريقيا، يمكن أن يساعد الجسم على مقاومة الملاريا بشكل أفضل من اللقاحات التي أعدها العلماء لوقف هجمات المرض، وتسبب الملاريا خمسة أنواع من طفيليات البلازموديوم التي ينقلها البعوض ، والتي تودي بحياة نصف مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، العديد منهم من الأطفال.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert يعمل المرض عن طريق التسلل إلى خلايا الدم الحمراء باستخدام نظام "القفل والمفتاح"، في حين أن الكثير من أبحاث اللقاحات قد ركزت على تغيير القفل على خلايا الدم لدينا أو اختطاف المفتاح ، فإن البديل الجيني Dantu يلغي الباب نفسه.

تشرح عالمة الوراثة سيلفيا كاريوكي من برنامج KEMRI-Wellcome Trust Research في كينيا: "لقاحات الملاريا التي نمتلكها حاليًا بعيدة كل البعد عن الكمال ، فهي توفر فقط 35 % من الحماية ضد أكثر أشكال المرض فتكًا.يعرف مطورو الأدوية أنه يمكننا القيام بعمل أفضل لأن هناك بشرًا يفعلون ذلك بشكل طبيعي".

في عام 2017 ، بعد التمشيط عبر آلاف الجينوم في كينيا ، اكتشف العلماء متغير دم دانتو ، وهو شذوذ وراثي يتعلق بخلايا الدم البشرية التي يبدو أنها توفر مقاومة طبيعية مذهلة للملاريا.

في مدينة كيليفي الساحلية بكينيا وفرت نسخة واحدة من جين دانتو ما يصل إلى 40 % من الحماية ضد جميع أشكال الملاريا الحادة وعندما ورث الأفراد نسختين ، واحدة من كل والد ، وصلت تلك المقاومة إلى 74٪.

من خلال تحليل عينات الدم المأخوذة من 42 طفلاً يتمتعون بصحة جيدة في كيليفي ، اختبر الباحثون الآن كيفية استجابة خلايا الدم الحمراء للجين الوراثى دانتو لأخطر أشكال الملاريا، يكشف مقطع فيديو مجهري بفاصل زمني عن أن خلايا الدم الحمراء لـ Dantu تمنع هذا الطفيل من الدخول عن طريق إنشاء غشاء خلية أكثر إحكامًا وهو دفاع غير معروف سابقًا.

تقول عالمة الفيزياء الحيوية فيولا إنترويني من جامعة كامبريدج: "يحتاج غشاء الخلية الحمراء فقط إلى أن يكون أكثر توتراً قليلاً من المعتاد لمنع طفيليات الملاريا من الدخول، وتطوير دواء يحاكي هذا التوتر المتزايد يمكن أن يكون طريقة بسيطة وفعالة للوقاية من الملاريا أو علاجها.