ارتفاع واردات مصر من الفلفل لـ8 ملايين دولار في يونيو الماضي

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من الفلفل ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات منه بقيمة 8 ملايين و590 ألف دولار، مقابل 5 ملايين 287 ألف دولار في يونيو عام 2019، بزيادة بلغت 3 ملايين و303 ألف دولار.

وأشارت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من الفلفل جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الزراعية والتي بلغت قيمتها 591 مليونا و827 ألف دولار يونيه الماضي، مقابل 559 مليونا و886 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 31 مليونا و914 ألف دولار.

وكانت من أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية، كل من الفول العريض وبلغت قيمتها 17 مليون و514 ألف دولار، يليها الأرز المضروب كليا أو جزئيا بقيمة 6 ملايين و570 ألف دولار.

وسجلت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا الفواكه الطازجة 10.5٪، والملابس الجاهزة 2.5٪، والبترول الخام 46.3٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4٪.