ارتفاع مؤشرات البورصة.. و"إعمار" تتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11008 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2077 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12755 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4213 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2898 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إعمار مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر للتعاون في إحلال وتطوير وتجديد مدرسة ومستشفى بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وفي سياق آخر أعلنت شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أن مجلس إدارة شركة إبتكار القابضة للاستثمارات المالية، تعيين المجموعة المالية هيرميس لدراسة البدائل الاستراتيجية لطرح الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها بالبورصة المصرية، منوهة إلى أن حصة إم تي أي تبلغ حوالي 49.9% من شركة إبتكار القابضة للاستثمارات المالية.

وفي سياق منفصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الدولية النعيم القابضة للاستثمارات، بي انفستمنتس القابضة، الحفر الوطنية، 238.1 مليون سهم، 1000 سهم، 100 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 144 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، النعيم القابضة للاستثمارات 25 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي لشركة أصول للوساطة في الأوارق المالية 100 سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 20 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 9000 سهم، 500 سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، 9500 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة-رواد.