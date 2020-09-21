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اختفاء طفلة في ظروف غامضة من داخل حضانتها في العاشر

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 02:19 م
اختفاء طفلة في ظروف غامضة من داخل حضانتها في العاشر حضانة- أرشيفيه
الشرقية – فتحية الديب

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تكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء الطفلة "كنزي" البالغة من العمر سنتين وشهر واحد؛ بعد اختفائها عن منزل أسرتها منذ كانت في حضانتها صباح الأربعاء الماضي.
 
وقال محمد أبو العينين، والد الطفلة "كنزي"، إن الحضانة تتحمل مسئولية اختفاء نجلته، مشيرًا إلى أن المسئولين هناك تركوا باب الحضانة مفتوحًا وتسببوا في اختفاء الطفلة، والتي تركت خلفها شنطتها الصغيرة وبها كراستها وأقلامها.
 
وأشار والد الطفلة، إلى أن الحضانة تعرف باسم "التوحيد" تابعة لجمعية "الأنوار المحمدية" بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، موضحًا أنه يتمنى رؤية طفلته حتى ولو كانت جثة هامدة يدفنها وتبرد ناره.
 
واستغاث الأب بالمسئولين وأهل الخير: "يا ريت اللي يسمع صوتي أو توصله رسالتي يساعدني ألاقي بنتي أو يدلني عليها.. بنتي لسه صغيرة وحتى الحروف اللي بتنطقها مش متفسرة علشان لسه طفلة عندها سنتين وشهر واحد".
 
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد ابو العينين" عامل، مقيم بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، ياختفاء طفتله "كنزي" سنتان وشهر، من حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية الأنوار المحمدية" بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
 
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة مدير المباحث الجنائية، ورئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة.

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