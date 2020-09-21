اتحاد الغرف السياحية يتعاون مع شركة عالمية لتدريب العاملين بالفنادق

كتبت آمال رسلان

أعلن اتحاد الغرف السياحية، أن لجنة متخصصة من الخبراء بالتعاون مع الشركة العالمية بريفريسك، لاستشارات الصحة والسلامة، اعتمدت برنامجا تدريبيا جديدا خاصا بكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، فى إطار الجهود المبذولة من جانب لجنة التدريب بالاتحاد برئاسة هية بكرى، وبالتعاون مع مشروع منحة الاتحاد الأوروبى.

وقال الاتحاد إن ذلك يأتى فى إطار الظروف التى تمر بها البلاد، ومع إصدار الحكومة المصرية مجموعة من الضوابط الخاصة باستئناف السياحة لمصر، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، والغرف السياحية.

وأكد الاتحاد أن البرنامج سيتم تنفيذه، فى محافظات القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية، ويستهدف العاملين بالمنشآت الفندقية التابعة للغرف السياحية ووزارة السياحة لنشر الوعى بين العاملين.

كان الاتحاد قد ابلغ القطاع السياحى بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، وجار إصدار منشور من هيئة التأمين الاجتماعى بالإجراءات التنفيذية، بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والآثار لاتحاد الغرف السياحية، بالموافقة وتم تعميمه على الغرف الخمس التابعة للاتحاد، لابلاغ جميع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وهذه الموافقة تأت بناء على طلب تقدم به الاتحاد لتأجيل كافة المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ اضافية فى الفترة من إبريل وحتى سبتمبر، وكذلك الموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة الممنوحة على ستة أشهر بداية من اكتوبر المقبل.