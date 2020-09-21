اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"اتحاد الصناعات " يشيد بقرار تعديل التعريفة الجمركية لدعم الاقتصاد المصرى

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 07:32 م
"اتحاد الصناعات " يشيد بقرار تعديل التعريفة الجمركية لدعم الاقتصاد المصرى محمد البهى - عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المكون المحلي هو الأساس في احتساب الضريبة واحتساب قيمة الخفض من سعر الضريبة على مدخلات الإنتاج ، مشددا على أن الصناعة المصرية لا تقل جودة عن أى منتج يأتي من الخارج.

وأضاف البهي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تعديل فئات التعريفة الجمركية يوفر المزيد من فرص العمل ويشجع على دعم الصناعات المحلية والصغيرة ، لافتا الى أن خفض التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج يخلق مناخا جاذبا للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن تعديل التعريفة الجمركية سيؤثر بشكل كبير على انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرى .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أصدر قرار بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية ، لتعظيم دور المكون المحلي في الصناعة ،وكذلك  تخفيف الأعباء عن   المواطين، وتنفيذ استراتيجية الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة، حيث تضمن القرار خفض فئة الضريبة الجمركية على السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تنقل 10 أفراد فأكثر.

 


التعريفة الجمركية

اتحاد الصناعات

اسعار الاجهزة

الصناعات

المالية

أسعار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ما هو دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى النهوض بالصناعة؟ ..عضو اتحاد الصناعات يجيب

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 02:00 ص

"اتحاد الصناعات " 5 معوقات تضعف المنتج المصرى فى الأسواق العالمية بسبب سعر الغاز

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 02:00 ص

رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: زيادة الحصيلة الضريبية 150% بعد دخول الاقتصاد غير الرسمى بنسبة 60% من السوق .. محمد البهى: نظام التحول الرقمى سيحقق العدالة الاجتماعية رفع قيمة الضرائب لا يتم إلا بقانون جديد

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 08:50 م

اتحاد الصناعات يناقش الاثنين اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة

السبت، 12 سبتمبر 2020 07:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة