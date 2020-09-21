"اتحاد الصناعات " يشيد بقرار تعديل التعريفة الجمركية لدعم الاقتصاد المصرى

كتب محمد شرقاوى

أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المكون المحلي هو الأساس في احتساب الضريبة واحتساب قيمة الخفض من سعر الضريبة على مدخلات الإنتاج ، مشددا على أن الصناعة المصرية لا تقل جودة عن أى منتج يأتي من الخارج.



وأضاف البهي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تعديل فئات التعريفة الجمركية يوفر المزيد من فرص العمل ويشجع على دعم الصناعات المحلية والصغيرة ، لافتا الى أن خفض التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج يخلق مناخا جاذبا للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن تعديل التعريفة الجمركية سيؤثر بشكل كبير على انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرى .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أصدر قرار بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية ، لتعظيم دور المكون المحلي في الصناعة ،وكذلك تخفيف الأعباء عن المواطين، وتنفيذ استراتيجية الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة، حيث تضمن القرار خفض فئة الضريبة الجمركية على السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تنقل 10 أفراد فأكثر.