إيران تسجل 3341 إصابة بفيروس كورونا فى أكبر زيادة منذ يونيو

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 3341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة تسجلها البلاد خلال يوم واحد منذ يونيو الماضي، مع استمرار تزايد معدلات الإصابة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي حسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3341 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، حتى ظُهر اليوم إلى 425 ألفا و481 إصابة.

وأضافت سادات لاري أنه تم تسجيل 177 حالة وفاة جديدة مرتبطة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيران 24 ألفا و478 حالة وفاة.

وأشارت المتحدثة إلى أن 28 محافظة إيرانیة تصنف ضمن المناطق الحمراء أو الصفراء من حيث عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، وتصنف العاصمة /طهران/ ضمن المناطق الحمراء.

وتشهد أعداد الوفيات والإصابات في إيران تزايدا منذ مطلع سبتمبر، بعدما كانت قد سجلت تراجعا كبيرا، لتدخل البلاد بذلك "الموجة الثالثة" وفقا للخبراء، وأرجع المسؤولون هذا التزايد إلى عدم الالتزام بالإرشادات الصحية.