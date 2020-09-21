اليوم السابع
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الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:54 م
خالد صلاح
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إيران تسجل 3341 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:56 م
إيران تسجل 3341 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا فى إيران - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" زاد بواقع 3341 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أوائل يونيو.
وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين ، وفقًا لقناة "رسيا اليوم" الفضائية - أن 177 شخصًا توفوا في إيران خلال يوم أمس الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 24478 ، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 425481.
وأشار البيان إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 361523 شخصًا، وارتفاع عدد تحاليل "كورونا" حتى اليوم إلى 3.773.300، لافتًا إلى أن 29 إقليمًا من أصل 31 إقليمًا إيرانيًا لا تزال في وضع صحي خطير، و24 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس "كورونا". وهناك 5 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.


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