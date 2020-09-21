إنفوجراف.. تعرف على مشروعات قطاع الرياضة بسوهاج بتكلفة تزيد على 19 مليونا

سوهاج محمود مقبول

تولى مصر الجديدة أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وثقافيًا وعلميًا، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة منذ توليه مهام المسئولية قبل ست سنوات ولأن قطاع الشباب من أهم الركائز الاساسية التى عمل الرئيس السيسى على تطويرها خلال السنوات الماضية، فقد شهدت محافظة سوهاج اهتمام كبير بمشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات التي تساعد بشكل كبير على التنمية هى مشروعات الشباب والرياضة .

القيادة السياسية في الفترة الأخيرة اهتمت على نطاق واسع بتحديث وتطوير منظومة الشباب والرياضة والاهتمام وصل أيضا إلى القرى بمحافظات الصعيد هذه المشروعات بقطاع الشباب والرياضة جاءت ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى الشباب والذي يهدف إلى بناء الإنسان.

من خلال الإنفوجراف التالى نقدم أهم المشروعات المنتهية بقطاع الشباب والرياضة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 بمراكز سوهاج المختلفة والتي ضمت طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلته واخميم ومركز سوهاج والمنشاه والعسيرات وجرجا والبلينا ودار السلام وحى الكوثر بتكلفه بلغت ما يقرب من 19 مليون 522 ألف.



شباب المراغة



شباب ـ بلينا



شباب ـ جرجا



شباب ـ ساقلتة



شباب ـ سوهاج_1



شباب اخميم



شباب جهينة_1



شباب دار السلام



شباب طما