إخلاء سبيل مديرة حضانة الطفلة كنزى بالعاشر من رمضان بكفالة 5000 جنيه

قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة المستشار أحمد حمدى، مدير النيابة، إخلاء سبيل مديرة حضانة التوحيد بالمجأورة 37 دائرة قسم ثانى بالعاشر من رمضان، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ومدير الجمعية التابعة لها الحضانة بكفالة قدرها 10000 جنيه، فى واقعة اختفاء الطفلة "كنزى" التى عادت مساء اليوم، ولم تكشف الأجهزة الأمنية عن تفاصيل عودتها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد ابو العينين" عامل، مقيم بالمجأورة 37 بالعاشر من رمضان، باختفاء طفتله "كنزي" سنتان وشهر، من حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية الأنوار المحمدية" بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وذلك منذ 7 أيام.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة مدير المباحث الجنائية، ورئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مربية الأطفال المسئولة بالحضانة، والتى تبين تورطها بالإهمال فى الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.اربعة أيام.