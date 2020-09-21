أهالي "أطفيح" يكذبون الجزيرة الإرهابية بعد فبركة المظاهرات.. فيديو

كتب محمد سعودي

كشف أهالي مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، كذب وخداع فضائية الجزيرة القطرية بعد نشرها فيديو مفبرك زعمت أنه لمظاهرات انطلقت اليوم في أطفيح بالجيرة، استجابة للدعوات التخريبية التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية والمقاول الهارب محمد علي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع العشرات من أهالي مركز أطفيح بالجيزة لنفي المزاعم التي روجت لها الجزيرة الإرهابية حول وجود مظاهرات هناك، مؤكدين عدم انطلاق أي مظاهرات وأن الجزيرة تتعمد تضليل الشعب بالفيديوهات المفبركة والقديمة، مرددين هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا السيسي".

على صعيد آخر، بثت قناة الجزيرة فيديو قالت إنه لمظاهرات بميدان الشون بالمحلة الكبرى، لكن الحقيقة أن القناة فبركت فيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين فى المحلة، وهو ما كشف عن كذبه "ميدان الشون" الخالى من أى مظاهرات.

وأجرت "اليوم السابع" جولة بالفيديو والصور داخل الميدان، الذى شهد سيولة في المرور، ولم يشهد أي تواجد لعناصر تابعة للجماعة الإرهابية، وفضح الميدان الخالى، الادعاءات الباطلة من الجماعة الإرهابية وقنواتها المشبوهة، والتى تحاول النيل من مصر ودعوات التخريب وإسقاط مصر، فقاموا بفبركة فيديوهات قديمة تظهر فيها ساعة فى الميدان تم إزالتها منذ أكثر من 6 أشهر وتم توسعة الطريق ورصفه ولا توجد ساعة بالميدان تماما، كما أن الفيديوهات المنشورة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك.