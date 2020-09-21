أمريكا: لا يجوز السماح للسلطات الإيرانية بالحصول على موارد مالية

كتب أحمد عرفة

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التزام ألمانيا بالاتفاق حول برنامج إيران النووي، واصفا إياه بأنه خطأ، موضحا أن هناك خلافات بشأن قيمة هذه الصفقة مع إيران منذ سنوات والولايات المتحدة لا تعتبرها سيئة فحسب، بل وتراها خطيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكى، إن الأوروبيين يعتقدون بضرورة الحفاظ على الصفقة، لكن الولايات المتحدة اختارت طريقا أخر، لافتا إلى أنه لا يجوز السماح للسلطات الإيرانية بالحصول على موارد مالية.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إيران تهدد بتدمير أمريكا وإسرائيل، متابعا: أعتقد أن الشعب الألماني يدرك هذا الخطر، ومعربا عن خيبة أمله إزاء الحكومة الألمانية، مضيفا، أن حكومة ألمانيا تقول إنها متفقة معنا حول أن إيران يجب ألا تشترى وتبيع أسلحة، لكنها لم تقدم أي خطة بديلة.