أسعار النفط تسجل 42.82 دولار لبرنت و40.73 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 42.82 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 33 سنتا أو ما يوازي 0.8 %، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.73 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 38 سنتا أو ما يوازي 0.9%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا في حين يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب العالمي، لكن عاصفة مدارية تتجه صوب ساحل الولايات على خليج المكسيك حدت من الخسائر وفقا لرويترز.

وكان خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، قد أعلن يوم الجمعة الماضية أنه سيرفع لمدة شهر حصاره الذي استمر 8 أشهر لمنشآت إنتاج النفط، وقال إنه اتفق مع حكومة طرابلس على "توزيع عادل" لإيرادات الطاقة.

وفي بيان وزعه المتحدث باسم الجيش الليبي بعد بث تلفزيوني مقتضب أعلن خلاله أنه "تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط"، قال حفتر "نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد".

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أعلن أن الدول المصدرة للنفط لا يجب عليها الانتظار حتى ديسمبر 2020 لاتخاذ الإجراءات الرامية لإعادة سوق النفط لحالتها الطبيعية قائلا حسبما نشرت روسيا عقب انتهاء الاجتماع الـ22 للجنة الوزارية لتحالف "أوبك +" للدول المصدرة للنفط ترأسه إلى جانب نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك: "لسنا مضطرين للانتظار حتى ديسمبر.. سنكون استباقيين" مضيفا "الامتثال الكامل (بحصص إنتاج النفط) ليس عملا خيريا، لكنه جزء أساس من جهودنا المترابطة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة والمكاسب لكلّ عضو في مجموعة أوبك+".