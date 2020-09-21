اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يبدأ من 120 جنيهًا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يبدأ من 120 جنيهًا لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

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استقرت  أسعار اللحوم البلدى اليوم الإثنين 21-9-2020  في محلات الجزارة والهايبر ماركت بحسب ما أكدته عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، واللحوم الضأن 120 حتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيه للكيلو. 
 
فيما استقرت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت  120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، بينما سجل السجق 110-140  جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو. 
 
وكانت رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، كشفت  أنه تم استيراد 25754 طن لحوم و10220 طن كبدة وكلاوى وقلوب و14725 طن سمك و11262 طن دواجن وأجزاء دوواجن خلال شهر أغسطس 2020.
 
وكشف تقرير الرابطة، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، أن وارادت منتجات الألبان سجلت خلال شهر أغسطس 18848 طنا، كما بلغ إجمالي واردات الحيوانات الحية المستوردة بأغراض التربية والذبح الفوري بلغ 48451 رأس خلال نفس الشهر، وبلغ إجمالي ما تم استيراده من اللحوم خلال شهر يونيو 2020 سجل 16976 طنا، والكبدة والكلاوى والقلوب 9035 طنا والدواجن 512 طنا والأسماك 6415 طنا.
 

اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

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