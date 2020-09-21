أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 21-9-2020

كتبت ريهام الباشا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى مصر، بقيمة 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 845 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلي 1930 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 : 724 جنيها



عيار 21 : 845 جنيها.



عيار 24 : 765.71 جنيه.



وتباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع .

سعر اليورو الأوروبى: 18.48 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.94 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.25 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.