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أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 21-9-2020

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 02:24 م
أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 21-9-2020 ذهب وعملات
كتبت ريهام الباشا

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى مصر، بقيمة 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 845 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلي 1930 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 724 جنيها

عيار 21 : 845 جنيها.

عيار 24 : 765.71 جنيه.
 

وتباينت أسعار العملات اليوم  أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم:  15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو الأوروبى: 18.48 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.15 جنيه للشراء، 20.48 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى: مسجلا 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.94 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.25 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.


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