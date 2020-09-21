أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 21-9-2020

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 21-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 232.99 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

بنحو 232.99 ريال بما يعادل 62.11 $

بنحو 213.57 ريال بما يعادل 56.94 $

بنحو 203.87 ريال بما يعادل 54.35 $

بنحو 174.74 ريال بما يعادل 46.59 $

بنحو 135.91 ريال بما يعادل 36.23 $

بنحو 116.49 ريال بما يعادل 31.06 $

بنحو 7,246 ريال بما يعادل 1,932 $

بنحو 1,631 ريال بما يعادل 434.80 $

بنحو 232,987 ريال بما يعادل 62,113 $

ويُعد الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو أقل.

الذهب يمكن أن يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبالتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن إذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر إلى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.