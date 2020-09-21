اليوم السابع
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 21-9-2020

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 02:42 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 21-9-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 21-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 232.99 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  232.99 ريال  بما يعادل  62.11 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  213.57 ريال  بما يعادل  56.94 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 203.87 ريال  بما يعادل  54.35 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  174.74 ريال  بما يعادل  46.59 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  135.91 ريال  بما يعادل  36.23 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  116.49 ريال   بما يعادل  31.06 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,246  ريال   بما يعادل  1,932 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,631 ريال   بما يعادل   434.80 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 232,987 ريال  بما يعادل 62,113 $

 

ويُعد الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو أقل.
 
الذهب يمكن أن يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبالتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن إذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر إلى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

 


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