أستاذ اقتصاد يكشف كيف صمد الاقتصاد المصرى رغم تداعيات أزمة كورونا.. فيديو

كتب محمد عبد المجيد

قال عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن تقرير مجلس الوزراء المصرى اليوم، عنوانه "مصر مبتبطلش شغل"، وبرغم جائحة فيروس كورونا المستجد فمصر قد التحدى، وأن أرقام 2020 مقارنة بالعام المالى 2018 – 2019 تظل الأرقام مرتفعة فى العديد من القطاعات، وفى أرقام الاقتصاد الكلى رغم الجائحة، وذلك نظرا لأن معدلات الأداء باقى العام باستثناء الربع الأخير كانت مبهرة، وأن أرقام الربع الأخير كان أدائها مميز نتيجة للمشروعات القومية العديدة، التى كانت موجودة، والتوسع فى قطاعات كثير.

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التقرير يرصد العديد من الحقائق أهمها أنه للعام المالى الثانى على التوالي فائض أولى فى الموازنة العامة، فالحكومة الآن لديها دخل أكثر من مصروفاتها، وكذلك تراجع العجز الكلى بالنسبة من الناتج من 8.2 إلى 7.8، بالإضافة إلى أن الدين نزل من 90% إلى 86%، وأن الشهادات الدولية من المؤسسات الاقتصادية المختلفة للاقتصاد المصرى والتي تثبت التصنيف الإئتمانى لمصر.

وأضاف عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الرقم الهام هو الـ15% زيادة فى نسبة تأسيس الشركات الجديدة فى شهر يونيو الماضى مقارنة بشهر يونيو من العام الماضى 2019، والذى يدل على أن القطاع الخاص المصرى لازال يعمل بكفاءة.