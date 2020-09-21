اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ اقتصاد يكشف كيف صمد الاقتصاد المصرى رغم تداعيات أزمة كورونا.. فيديو

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 09:34 م
أستاذ اقتصاد يكشف كيف صمد الاقتصاد المصرى رغم تداعيات أزمة كورونا.. فيديو جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن تقرير مجلس الوزراء المصرى اليوم، عنوانه "مصر مبتبطلش شغل"، وبرغم جائحة فيروس كورونا المستجد فمصر قد التحدى، وأن أرقام 2020 مقارنة بالعام المالى 2018 – 2019 تظل الأرقام مرتفعة فى العديد من القطاعات، وفى أرقام الاقتصاد الكلى رغم الجائحة، وذلك نظرا لأن معدلات الأداء باقى العام باستثناء الربع الأخير كانت مبهرة، وأن أرقام الربع الأخير كان أدائها مميز نتيجة للمشروعات القومية العديدة، التى كانت موجودة، والتوسع فى قطاعات كثير. 
 
 
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التقرير يرصد العديد من الحقائق أهمها أنه للعام المالى الثانى على التوالي فائض أولى فى الموازنة العامة، فالحكومة الآن لديها دخل أكثر من مصروفاتها، وكذلك تراجع العجز الكلى بالنسبة من الناتج من 8.2 إلى 7.8، بالإضافة إلى أن الدين نزل من 90% إلى 86%، وأن الشهادات الدولية من المؤسسات الاقتصادية المختلفة للاقتصاد المصرى والتي تثبت التصنيف الإئتمانى لمصر.
 
وأضاف عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الرقم الهام هو الـ15% زيادة فى نسبة تأسيس الشركات الجديدة فى شهر يونيو الماضى مقارنة بشهر يونيو من العام الماضى 2019، والذى يدل على أن القطاع الخاص المصرى لازال يعمل بكفاءة. 
 

كورونا

فيروس كورونا

جائحه كورونا

الاقتصاد المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اتحاد الصناعات " يشيد بقرار تعديل التعريفة الجمركية لدعم الاقتصاد المصرى

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 07:32 م

الحكومة تستعرض مؤشرات مؤسسة جولد مان ساكس الإيجابية حول الاقتصاد المصرى

الخميس، 17 سبتمبر 2020 11:25 ص

الرد بالحقائق الموثقة على أكاذيب أبواق الشر.. الاقتصاد المصرى يتجاوز الصعاب.. فيديو

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 04:00 ص

البنك المركزى يؤكد دخول 431 مليار دولار للاقتصاد المصرى فى عهد الرئيس السيسى

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 08:13 م

فخرى الفقى يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 08:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة