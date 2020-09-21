أخبار المحافظات اليوم.. أكبر علامة سلام على بحيرة التمساح تدخل موسوعة جينيس

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

أكبر علامة سلام على بحيرة التمساح تدخل موسوعة جينيس فى يوم السلام العالمى



نظم الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ووزارة الرياضة، اليوم الاثنين، احتفالية باليوم العالمى للسلام، الموافق اليوم 21 سبتمبر، على المسطح الأخضر المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، وأبدى القبطان ولاء حافظ، صاحب الرقم القياسى بأكبر غطسة تحت الماء سابقًا والمسجلة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سعادته بالاحتفالية وبرسم وتنفيذ كلمة "peace" ، تزامنًا مع يوم السلام العالمى، وقال القبطان ولاء حافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من من إحياء يوم السلام العالمى توصيل فكرة أن مصر بلد السلام وتمد يديها للعالم كله، ولكنها فى الوقت ذاته قوية وقادرة على الحفاظ على حقوقها ووقف أى عدو يهدد سلامها، خاصةً فى ظل التحديات التى تواجهها فى الفترة الأخيرة .

ولاء حافظ يستعد للغطس 150 ساعة تحت الماء لكسر رقم جينيس رغم الإعاقة



أبدى القبطان ولاء حافظ، صاحب الرقم القياسي بأكبر غطسة تحت الماء سابقًا، والمسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سعادته في احتفالية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ووزارة الرياضة، باليوم العالمى للسلام، برسم وتنفيذ كلمة "peace" ، تزامنًا مع يوم السلام العالمي الموافق اليوم 21 سبتمبر، علي المسطح الأخضر المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية .



وقال القبطان ولاء حافظ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يستعد لخوض تحدى جديد، بمحاولة تحطيم رقم قياسى مسجل باسم غطاس من تركيا، بالغطس واستمراره تحت الماء لمدة 150 ساعة، بحضور طاقم تحكيم دولي من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكسر الرقم القياسي العالمي لأطول مدة بقاء تحت الماء، والمسجل باسم غطاس من تركيا، والذي وصل إلى 142 ساعة و42 دقيقة .

وأكد حافظ، أنه سوف ينظم فعالية الغطسة بمدينة شرم الشيخ تزامنًا مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيد، حيث سوف ينزل المياه في 1 أكتوبر ويخرج يوم 6 أكتوبر، وهو ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ولكنه يقوم حاليًا بعرض التقارير الطبية الخاصة به علي مسؤلي جينيس، والفريق الطبى من أجل السماح بنفيذ الغطس، لأنها مجازفة، حيث أننى تعرضت لحادث في الفترة الأخيرة، حاليًا أتنفس بـ30% فقط من قوة الرئة وأعاني من شلل رباعي، وأنافس في الغطس إنسان سليم، لكن لديا أصرار علي تحطيم الرقم القياسي، وقمت بالتدريب في حمام السباحة، ثم خضت تجربة آخرى واستمريت 6 ساعات تحت الماء.

"تنمروا عليه أشعلوا النار بجسده".. تفاصيل وفاة طفل بحروق نارية فى المنوفية



قال جلال عبد العظيم، عم الطفل محمد أحمد عبد العظيم، والذى فارق الحياة أمس الأحد، متأثرًا بالحروق التى أثرت على جسده ووصلت لـ80% بعد إجراء أكثر من 10 عمليات جراحية بالمستشفى الجامعى بشبين الكوم، إنه تحرك من مستشفى الجامعة متوجها إلى محافظة المنيا، وذلك لدفن الطفل بمسقط رأسه ببنى مزار.

ووجه أحمد عبد العظيم والد الطفل المقيم بمدينة السادات بالمنوفية، استغاثة للمسؤولين لتعرض ابنه البالغ من العمر 9 سنوات للتنمر، بسبب مهنة والده لإشعال أحد زملائه الأطفال النيران فى جسده مستخدمين البنزين، والذى تسبب فى دخوله العمليات أكثر من مرة لإجراء عملية ترقيع للجسم بعد وصول الحريق إلى 80% من الجسم.

وعلق والد الطفل محمد والذى يعمل جامع للبلاستيك والكراتين من القمامة "معرفش ليه الولاد عملوا كده مع ابنى مفيش خلافات مع أهله وأنا مقيم فى مدينة السادات منذ 11 سنة بدون مشاكل، ولما حدثت الواقعة ذهبت به لمستشفى الجامعة لكن فارق الحياة".

وأشار والد الطفل إلى أنه لم يتوقع هذا أبدا من أطفال صغار يقدمون على كل هذا الأذى الذى لحق بنجله، مؤكدا أنه حرر محضرا ضد الأطفال الثلاثة المتهمين بحرق ابنه بدائرة مركز شرطة السادات، موضحا أن ابنه فى أقواله فى المحضر قال إن ثلاثة من أصدقائه قاموا بحرقه، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن من قام بذلك 3 أطفال يقطنون بالمنطقة.

حبس مربية الأطفال فى واقعة اختفاء الطفلة "كنزى" عن حضانتها بالعاشر من رمضان



قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة المستشار أحمد حمدى، مدير النيابة، حبس مربية أطفال لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالإهمال في واقعة اختفاء طفلة عن حضانتها التى تعمل بها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان .

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد أبو العينين" عامل، مقيم بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، باختفاء طفلته "كنزي" سنتان وشهر، من حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية الأنوار المحمدية" بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وقف مدير و 3 معلمين بالعريش عن العمل بعد فتحهم مدرسة مساءً للدروس الخصوصية



أوقفت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مدير مدرسة ثانوية و3 معلمين عن العمل، بعد رصد قيامهم بفتح المدرسة مساء لإعطاء دروس خصوصية. وأفاد بيان لتعليم شمال سيناء، بأن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صدق بتاريخ 20 / 9 / 2020 على مذكرة من إدارة العريش التعليمية، بشأن قيام "ن ك ح " مدير مدرسة الشهيد عمر شكرى الثانوية بالعريش، بفتح المدرسة ليلا بعد انتهاء وقت العمل الرسمى وإدارتها كمكان للدروس الخصوصية بتاريخ 17 / 9 / 2020 .

السدود تحمى المواطنين وممتلكاتهم بالبحر الأحمر من مياه السيول



ضربت السيول خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجارى، المناطق الصحراوية بمحافظة البحر الأحمر، ولم تصل تلك السيول للمناطق السكنية بمدن المحافظة بفضل المشروعات القومية التي شيدتها الدولة لمجابهة السيول، حيث إن تلك المشروعات تعد المرحلة الأولى من مشروعات مجابهة السيول، وقد شيدت الدولة تحديدا بعد أكتوبر 2016، عدة مشروعات قومية ضخمة اقتربت تكلفتها من المليار جنيه لمجابهة مياه السيول والأمطار، حدث ذلك بعد الكارثة التي شهدتها مدينة رأس غارب في أكتوبر 2016، وضرب السيول للمدينة وتسببت في خسائر كان بينها خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

سيارات تجوب مدينة رشيد تطالب بإخلاء المنازل حرصا على المواطنين



اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

استعدادات مكثفة تشهدها بمحافظة البحيرة، لمواجهة احتمالية ارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام المقبلة، خاصة بالمناطق المتاخمة لفرع النيل برشيد، تزامناً مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل.

ومن جانبها، نشرت الوحدة المحلية بمدينة رشيد تحذيرا على صفحتها على موقع "فيس بوك"، ناشدت فيه المواطنين بإخلاء المبانى الواقعة على أراضى طرح النهر، وأصحاب الأقفاص السمكية، نظرا لارتفاع منسوب نهر النيل، ما يؤدى لتعرض المبانى والمزارع وحظائر المواشى للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل.