أخبار البورصة اليوم الاثنين 21-9-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية ، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 21-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات الجلسة بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.109 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 27 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة-رواد، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.109 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 581.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.5 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.39%، والعرب على 6.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 31.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 47.5 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 12599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 4165 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2841 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 909 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

إعمار مصر

أعلنت شركة إعمار مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على التبرع مبلغ 20 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر للتعاون في إحلال وتطوير وتجديد مدرسة ومستشفى بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

ام ام جروب

أعلنت شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أن مجلس إدارة شركة إبتكار القابضة للاستثمارات المالية، تعيين المجموعة المالية هيرميس لدراسة البدائل الاستراتيجية لطرح الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها بالبورصة المصرية، منوهة إلى أن حصة إم تي أي تبلغ حوالي 49.9% من شركة إبتكار القابضة للاستثمارات المالية.

الأهرام للطباعة

قالت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إن البلاغ المقدم من المساهم النسيم للاستيراد (نسيم محي الدين الجلاد) لمباحث الأموال العامة، وبلاغ آخر لقسم الشرطة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، تم عرض البلاغ على النيابة العامة الجزئية بالقاهرة الجديدة، والتي قررت إخلاء سبيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إذا لم يكونوا مطلبين على ذمة قضايا أخرى وكفالة 10 آلاف جنيه، في كلا من البلاغين.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الإدارة يمارس عمله بشكل طبيعي وبكامل صلاحياته التي خولها له قانون 159 لسنة 1981 الهيئة العامة للاستثمار الجهة الإدارية المنوطة للشركة أما فيما يخص العضو المنتدب فهو في صدد الخروج بعد دفع بعض الغرامات الخاصة بقضايا أحرى خاصة له، مع حفظ كافة حقوق الشركة والمساهمين المادية والمعنوية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه البلاغات المستمرة منذ 3 أعوام لزعزعة استقرار الشركة، والضرر الذي وقع على المساهمين من جراء هذه الأفعال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الدولية النعيم القابضة للاستثمارات، بي انفستمنتس القابضة، الحفر الوطنية، 238.1 مليون سهم، 1000 سهم، 100 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 144 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، النعيم القابضة للاستثمارات 25 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي لشركة أصول للوساطة في الأوارق المالية 100 سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 20 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 9000 سهم، 500 سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، 9500 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

بايونيرز

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 4.15 مليون سهم بقيمة إجمالية 18.7 مليون جنيه.

تعاملات المستثمرين

أعلنت شركة مصر للفنادق، عن نقل ملكية من شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي-تكنولويس، إلى رجل الأعمال خالد عبد الله محمد بعدد 2.6 مليون سهم بسعر 9.85 جنيه للسهم الواحد لترتفع نسبة مساهمته من 10.66% إلى 16.34%.

كما أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، عن شراء المستثمر معتصم مصطفى محمود مصطفى 98 ألف سهم بسعر 13.657 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته 4.9% إلى 5.43%.

وأعلنت الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عن شراء المستثمر إبراهيم عبد المنعم محمد على النحاس 130 ألف سهم بسعر 16.70 جنيه بقيمة إجمالية للصفقة 2.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 3.07% إلى 5.57%.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن آخر موعد لتسجيل أوامر البيع والشراء على سهم بنك الاتحاد الوطني-مصر بسوق الصفقات الخاصة (OPR) هو 24 سبتمبر، وذلك بسعر 9.92 جنيه للسهم.