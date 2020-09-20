%8.3 مكاسب أسبوعية لعقود برنت و10.1% لعقود الخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط الخام أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ شهر يونيو الماضي، وذلك مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث سجلت أنشطة عقود خام القياس العالمي برنت تسليم شهر نوفمبر 2020 ارتفاعا بمقدار8.3% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، كما سجلت أنشطة عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أكتوبر ارتفاعا بمقدار 10.1% وهي اكبر مكاسب لها منذ الأسبوع المنتهي في 5 يونيو الماضي.

وسجلت أسعار النفط 43.15 دولار وذلك لخام القياس العالمي برنت عند التسوية يوم الجمعة الماضية منخفضا بمقدار 15 سنت وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي41.11 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 14 سنتا .

وأعلن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، يوم الجمعة أنه سيرفع لمدة شهر حصاره الذي استمر 8 أشهر لمنشآت إنتاج النفط، وقال إنه اتفق مع حكومة طرابلس على "توزيع عادل" لإيرادات الطاقة وفقا لرويترز.

وفي بيان وزعه المتحدث باسم الجيش الليبي بعد بث تلفزيوني مقتضب أعلن خلاله أنه "تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط"، قال حفتر "نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد".

وفي طرابلس، أصدر أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني بيانا بعد وقت قصير من خطاب حفتر أيضا قال فيه إنه تقرر استئناف إنتاج النفط وأضاف أن هذا سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أعلن أن الدول المصدرة للنفط لا يجب عليها الانتظار حتى ديسمبر 2020 لاتخاذ الإجراءات الرامية لإعادة سوق النفط لحالتها الطبيعية قائلا حسبما نشرت روسيا اليوم عقب انتهاء الاجتماع الـ22 للجنة الوزارية لتحالف "أوبك +" للدول المصدرة للنفط ترأسه إلى جانب نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك: "لسنا مضطرين للانتظار حتى ديسمبر.. سنكون استباقيين" مضيفا "الامتثال الكامل (بحصص إنتاج النفط) ليس عملا خيريا، لكنه جزء أساس من جهودنا المترابطة لتحقيق أقصى قدر من الفائدة والمكاسب لكلّ عضو في مجموعة أوبك+".