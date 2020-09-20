3 محطات مرتبطة بمحاكمة المتهمين بخلية "داعش التجمع الأول".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

نظرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، جلسات محاكمة المتهمين بخلية داعش التجمع الأول لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الاول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها:

المحطة الأولى.. تكوين الجماعة



كشفت التحقيقات أن المتهم الأول حسن آمين المندوه، كون التنظيم في غضون الفترة من 2012 وحتى 26 أبريل من عام 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وانضم إليه باقى المتهمين.

المحطة الثانية.. أولى الجلسات



في 13 سبتمبر 2020، محكمة الجنايات نظرت أولى الجلسات، محاكمة المتهمين وتلا ممثل النيابة أمر إحالتهم وأنكروا التهم الموجهة إليهم.

المحكمة الثالثة.. فض الأحراز



في 16 سبتمبر 2020، فضت المحكمة أسطوانة عبارة عن حرز للمتهم الأول، وأجلت المحكمة الجلسة لسماع أقوال الشهود.

وجاء فى أمر الإحالة، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة.

كما جاء فى أمر الإحال، إن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية لتحقيق جرائم إرهابية والتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.