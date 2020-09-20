13 مليون دولار واردات مصر من المبيدات الحشرية في يونيو الماضي

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من المبيدات الحشرية تراجعا ملحوظا خلال شهر يونيه الماضي وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 13 مليون و848 ألف دولار، مقابل 22 مليون و416 ألف دولار في شهر يونيه من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 8 ملايين و568 ألف دولار.

وأوضحت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المبيدات الحشرية جاءت ضمن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و110 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل مليار و158 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 48 مليون و35 ألف دولار، وكان من أهمها واردات الأبقار والجواميس الحية بواقع 26 مليون دولار، يليها واردات اللحوم بقيمة 126 مليون و464 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الألبان ومنتجاتها بقيمة 80 مليون و80 ألف دولار، إلى جانب التفاح الطازج بقيمة 7 ملايين و618 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا واردات دقيق القمح بقيمة 301 ألف دولار، والسكر المكرر بقيمة 5 ملايين دولار، والأدوية ومحضرات صيدلة 267 مليون و709 ألف دولار.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا الفواكه الطازجة 10.5٪، والملابس الجاهزة 2.5٪، والبترول الخام 46.3٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4٪.