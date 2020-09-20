12 مرشحا لانتخابات مجلس النواب يتقدمون بأوراقهم بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت اللجنة العليا للانتخابات بشمال سيناء برئاسة المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية أوراق 12 مرشحا محتملا لمجلس النواب بشمال سيناء تقدموا بطلباتهم بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.

وسجل فى اليوم الأول تقدم 11 مرشحا وفى اليوم الثانى مرشح واحد، فيما لم يتقدم احد فى اليوم الثالث ولا تزال اللجنة فى حالة انعقاد لاستقبال طلبات المرشحين للتقدم للترشح على المنافسة على مقاعد الفردى فى الدائرتين الأولى والثانية، وتواجد أعدادا منهم فى محكمة العريش لاستكمال أوراق التقدم وأخرين فى لجان الفحص الطبى بمستشفى العريش العام بينهم مرشحين سبق وخاضوا المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ.

وشهدت المحكمة اتخاذ إجراءات صحية احترازية مشددة تضمنت تعقيم شامل لمقرات المحكمة وتواجد لجنة استقبال الطلبات، والكشف على كل متقدم بجهاز الكاشف الحرارى.

وتشهد دواوين شمال سيناء حركة من العائلات التى تستعد لطرح مزيد من المرشحين خلال الأيام القادمة، فيما أعلن عددا من سبق واعلنوا خوضهم الانتخابات عن عدم تقدمهم لصالح ابناء عمومتهم، وتسعى كل قبيلة فى العريش ومركزى الشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانه على اختيار مرشحين من ابنائها.