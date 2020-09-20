وزير دفاع قبرص يطالب الاتحاد الأوروبى باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا

كتب رامى محيى الدين

قال وزير الدفاع القبرصى، إن التصعيد التركي في المتوسط يثير القلق، وعلى الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وكانت الرئاسة القبرصية، اتهمت تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص، وقال نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي، إنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفع حظر الأسلحة عن قبرص.

وقبلها بدأت قبرص تنفيذ مناورات عسكرية بالمشاركة مع البحرية الأمريكية فى شرق البحر المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، أكدت الدول الأوروبية السبع المطلة على المتوسط فى ختام قمتها حول الأوضاع شرق المتوسط، استعدادها لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن "تحركاتها الأحادية" فى المنطقة، وأكدت الدول الأوروبية السبع الأعضاء فى مجموعة "ميد 7" فى بيان ختامى صدر عقب القمة التى عقدت الخميس فى جزيرة كورسيكا الفرنسية، دعمها الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان فى وجه التعديات المتكررة على سيادتهما وحقوقهما السيادية والأعمال التصعيدية من جانب تركيا.

ودعت المجموعة دول المتوسط إلى احترام القانون الدولى، خاصة القانون البحرى الدولى، وحثتها على حل النزاعات عن طريق الحوار والتفاوض، ورحب قادة الدول السبع بجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وألمانيا بهدف استئناف الحوار بين اليونان وتركيا حول قضية المنطقة البحرية.