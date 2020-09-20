وزير النقل يعلن انتهاء إنشاء محور بديل لطرق خزان أسوان نهاية العام المقبل.. صور

واصل المهندس كامل الوزير جولاته التفقدية فى عدد من محافظات الصعيد لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الوزير استكمال أعمال رفع كفاءة أحد قطاعات طريق أرمنت /الواحات الصحراوى الغربى بطول 18 وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37كم والتقى بالعمال والمهندسين وأكد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء المشروع.

وتوجه وزير النقل لمتابعة الأعمال النهائية لمحور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعى (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها 5 كبارى رئيسية وهى (كوبرى على الطريق الصحراوى الغربي- كوبرى الطريق الزراعى الغربى – كوبرى أعلى نهر النيل –كوبرى أعلى مصرف الملاح الكبير - كوبرى على الطريق الزراعى الشرقى وحيث بلغت نسبة تنفيذ المحور 98% و سيتم الانتهاء من كافة الاعمال قبل نهاية هذا الشهر ليتم افتتاحه خلال الفترة القادمة مع اربعة محاور أخرى.

وأكد الوزير على سرعة تبطين كافة الترع المتقاطعة مع المحور ورصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة معه بالإضافة إلى القيام بأعمال تكريك مجرى النيل أسفل المحور، كما وجه الوزير بأن تكون كافة التشطبيات النهائية للمحور على أعلى مستوى خاصة مع أهميته فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) مشيرا الى انه يتم تنفيذ 3محاور على النيل فى محافظة أسوان وهى كلابشة ودراو ومحور بديل خزان أسوان.

ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ اجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطوله 18كم، و الذى يتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كبارى منها 4 كبارى رئيسية وهى ( كوبرى الزراعى الشرقى بعرض 21 متر - كوبرى النيل بعرض 25 متر - كوبرى الزراعى الغربى بعرض 21 متر - كوبرى الصحراوى الغربى بعرض 21 متر )، وعدد ( 3) كبارى على الترع والمصارف وهي( كوبرى الشيخ فضل - كوبرى الطوايسة - كوبرى ترعة دراو ) بالاضافة الى عدد (2) نفق .

وتابع الوزير أعمال تنفيذ الكبارى والأنفاق بالمشروع موجها قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور فى الربط بين الطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعى الغربى ( القاهرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان.

ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من اسوان حتى ادفو بطول 100كم والتى بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطويرطريق القاهرة/ أسوان الصحراوى الغربى وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم والذى صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات والذى تم تقسميه الى 4 مراحل حيث تابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذها خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة الى أنه سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون.

وفى ختام جولته تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذى يبلغ تكلفته 1.6 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية(2كوبري+ نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050متر بالإضافة الى نفق وكوبرى الطريق الصحراوى الغربى واعمال طرق بطول 3.3 كم حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرسانى وطالب الوزير بتنفيذ كافة الاعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور فى المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.

ولفت الوزير إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان - برنيـس حتى الطريـق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرا نهـر النيل والربط على طريـق أسوان / أبو سمبل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم.