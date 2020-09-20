وشدد وزير الصحة على أنه يجب على المواطنين الإبلاغ عن جيرانهم ممن يخترقون أيا من القوانين الطارئة المختصة بانتشار (كوفيد-19)، قائلا "أنا سأفعل ذلك ويجب على الجميع القيام بذلك"

يأتي ذلك بالتزامن مع الزيادة الكبيرة فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بشكل غير مشهود خلال الشهور الأربعة الماضية إذ سجلت أمس 4422 إصابة بالفيروس.