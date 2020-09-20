هاشتاج #فشل_مخطط_البسكلته_والكلب يتصدر تويتر في قطر

تصدر هاشتاج #فشل_مخطط_البسكلته_والكلب قائمة الأكثر رواجا في دولة قطر، بعدما هاجم مستخدمو تويتر أمير دولة قطر واستخدامه لجماعة الإخوان الإرهابية في بث الفوضى في مصر، والدعوات المشبوهة لمظاهرات اليوم الأحد التي تجاهلها المصريون وسخروا منها.

وشارك آلاف عبر الهاشتاج، وعبروا عن تضافر الجماعة الإرهابية مع تميم عبر هاشتاج #فشل_مخطط_البسكلته_والكلب ، حيث أصبح من الواضح للجميع، وبما لا يدعو مجالاً للشك، التعاون القطرى الإخوانى من أجل المحاولات البائسة والفاشلة لإعادة مصر إلى الفوضى.