مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48
ميعاد صلاة العصر 3:16
موعد صلاة المغرب 5:55
ميعاد صلاة العشاء 7:12
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:18 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 3:21
توقيت صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:10
توقيت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:12 م
ميعاد صلاة المغرب 51: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:08 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:36
موعد صلاة العصر 3:04
توقيت صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:09 م
توقيت صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:02
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
مكة
موعد صلاة الفجر 4:48 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:39 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
ميعاد صلاة العشاء 7:31 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:41 م
موعد صلاة المغرب 6:24 م
توقيت صلاة العشاء 7:34 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:18 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:13 م
ميعاد صلاة المغرب 5:56 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:00
توقيت صلاة الظهر 11:33
ميعاد صلاة العصر 3:01 م
موعد صلاة المغرب 5:41
موعد صلاة العشاء 6:56 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:48 ص
توقيت صلاة الظهر 12:16
موعد صلاة العصر 3:42 م
توقيت صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:42 ص
توقيت صلاة الظهر 12:20
موعد صلاة العصر 3:49 م
توقيت صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:49
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:41
ميعاد صلاة العصر 3:09 م
توقيت صلاة المغرب 5:48 م
مواقيت صلاة العشاء 7:04 م
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