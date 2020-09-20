اليوم السابع
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مناقشة خطة تطوير شركة مصر الجديدة مع وزير قطاع الأعمال العام الأسبوع الجارى

الأحد، 20 سبتمبر 2020 06:04 م
مناقشة خطة تطوير شركة مصر الجديدة مع وزير قطاع الأعمال العام الأسبوع الجارى هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم الأسبوع الجارى مناقشة الخطة النهائية لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة.

أضاف هشام أبو العطا لـ"اليوم السابع" أن شركة مصر الجديدة من الشركات التى تمتلك أصولا كبيرة قادرة أن تجعلها الشركة الأولى فى مصر فى مجال العقارات والتطوير العقارى الفترة المقبلة، لافتا أن الاستراتيجية المقترحة تضمنت عدة محاور منها تطوير محفظة الأراضى الضخمة فى هليوبوليس الجديدة وهليوبارك، وتعظيم استغلال الأصول العقارية المملوكة للشركة والمتمركزة فى منطقة الكوربة، وحسن استغلال حديقة الميريلاند ومبنى غرناطة التاريخي، بجانب خطة إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، ورسم صورة جديدة للشركة تتناسب مع تاريخها .

جدير بالذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عقد اجتماعًا سابقا مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بتشكيله الجديد، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمي، حيث أشاد الوزير بالاستراتيجية المقترحة وجهود مجلس الإدارة فى إعدادها، وطلب إجراء بعض التعديلات وإعادة العرض فى غضون أسبوعين ليتم الإفصاح عن الاستراتيجية.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 379.59 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 39.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى الماضي.

وخلال الفترة ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 468.59 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى زيادة المبيعات من الأراضى بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون مصر الجديدة.

 


شركة مصر الجديدة

قطاع الاعمال العام

هشام أبو العطا

هشام توفيق

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