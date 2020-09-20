من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان وقوع إصابات في صفوف المدنيين، قائلة إن طالبان هي الهدف الرئيسي، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن 30 من مقاتلي طالبان خلال الغارات الجوية.
 