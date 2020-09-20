كابول (أ ش أ)

قُتل 20 شخصا على الأقل، بينهم مدنيون، وأُصيب 15 آخرون فى غارتين جويتين منفصلتين نفذتهما قوات الجيش الأفغانى ضد حركة طالبان فى منطقة خان أباد بإقليم قندوز، وقال المتحدث باسم الإقليم عصمت الله مرادي، في تصريحات لوكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الأفغانية شنت غارات جوية على مخابئ طالبان في منطقة خان آباد، موضحا أنه جرى تنفيذ الغارة الثانية خلال إرسال السكان المحليين إلى المنطقة لانتشال الجثث.. وأسفرت الغارتان عن مقتل 20 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون وإصابة 15 آخرين خلال الغارتين الجويتين.